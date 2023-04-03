Туринская Старушка
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В активном поиске: три основных кандидата «Ювентуса» на пост спортивного дирерктора

Кристиано Джунтоли
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Фредерик Массара
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В последние пару недель Рики Массара стал основным кандидатом на пост спортивного директора «Ювентуса».

54-летний специалист в настоящее время является правой рукой Паоло Мальдини в «Милане», но он может сменить клуб, чтобы воссоединиться со своим давним другом Максом Аллегри в Турине.

Массара фактически заменит Федерико Керубини, который ушел в отставку из-за участия в коррупционном скандале. Директор Juventus Next Gen Джованни Манна в настоящее время исполняет обязанности спортивного директора.

Но, по данным Tuttosport , Массара — не единственный кандидат в шорт-листе «Ювентуса», клуб также рассматривает еще два варианта.

Первый — Кристиано Джунтоли из «Наполи», он сформировал действующую команду, которая теперь доминирует в Серии А и стремится к европейской славе. 51-летний специалист является спортивным директором клуба с 2015 года.

Другой вариант — Андреа Берта. 51-летний итальянец работает в «Атлетико» с 2013 года. Он начал как технический директор, а в 2017-м году стал спортивным директором клуба.

1 комментарий

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vel
Надо подписывать Джунтоли. Его работа налицо.
За какие заслуги Массара в кандидатах - вообще непонятно. Как и некий Берта.
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