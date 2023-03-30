Кто-то вернется в клуб из аренды, кого-то отправят получать практику.

Летом «Ювентусу» предстоит провернуть эпохальную трансферную кампанию. Многие игроки покинут клубы, многие вернутся из аренд и с этим всем нужно будет что-то делать. Пока стоит сфокусироваться на шести фамилиях, кто в последнее время мелькал в новостях.

Душан Влахович

Продолжение карьеры Влаховича в «Ювентуса» отнюдь не гарантировано. Этот сезон серб не может занести себе в актив, а это значит, что если по нему поступит крупное предложение, то клуб может задуматься. Тем более, что в команде есть позиции, в которые можно реинвестировать доход.

Даниэль Ругани

У итальянца остался год по контракту с «Юве» и похоже, что этим летом сторонам суждено распрощаться. Не исключено, что защитника могут предложить «Лацио», как часть сделки по Сергею Милинковичу-Савичу, за которым следят третий год.

Леандро Паредес

Аргентинец с вероятностью 99% отправится обратно в «ПСЖ». Аллегри ясно дал понять, что игрок ему не нужен, а активировать выкуп в 20 млн евро было бы глупо.

Хуан Куадрадо

Контракт с Куадрадо истекает в июне, а договориться о продлении будет довольно сложно. Игрок получает 5 млн евро, а в клубе намерены серьезно понизить зарплатный фонд.

Мойзе Кин

«Ювентус» был вынужден активировать обязательный выкуп Кина у «Эвертона» за 30 млн евро. Он достиг показателей, которые были прописаны полтора года назад. Вот только игра форварда разочаровывает: 5 голов в 23 матчах. Летом не исключено прощание, хотя найти команду ему будет очень сложно.

Кайо Жорже

Конец сезона бразилец будет заканчивать в «Некст Гене», куда его отправили после тяжелой травмы колена. В июне форварда, скорее всего, отправят в аренду.

Кого из шестерки вы бы оставили, а кого отправили на выход? Пишите в комментариях.