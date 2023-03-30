Влахович и еще 5 игроков могут уйти летом. Последние новости о возможных трансферах «Юве»
Кто-то вернется в клуб из аренды, кого-то отправят получать практику.
Летом «Ювентусу» предстоит провернуть эпохальную трансферную кампанию. Многие игроки покинут клубы, многие вернутся из аренд и с этим всем нужно будет что-то делать. Пока стоит сфокусироваться на шести фамилиях, кто в последнее время мелькал в новостях.
Душан Влахович
Продолжение карьеры Влаховича в «Ювентуса» отнюдь не гарантировано. Этот сезон серб не может занести себе в актив, а это значит, что если по нему поступит крупное предложение, то клуб может задуматься. Тем более, что в команде есть позиции, в которые можно реинвестировать доход.
Даниэль Ругани
У итальянца остался год по контракту с «Юве» и похоже, что этим летом сторонам суждено распрощаться. Не исключено, что защитника могут предложить «Лацио», как часть сделки по Сергею Милинковичу-Савичу, за которым следят третий год.
Леандро Паредес
Аргентинец с вероятностью 99% отправится обратно в «ПСЖ». Аллегри ясно дал понять, что игрок ему не нужен, а активировать выкуп в 20 млн евро было бы глупо.
Хуан Куадрадо
Контракт с Куадрадо истекает в июне, а договориться о продлении будет довольно сложно. Игрок получает 5 млн евро, а в клубе намерены серьезно понизить зарплатный фонд.
Мойзе Кин
«Ювентус» был вынужден активировать обязательный выкуп Кина у «Эвертона» за 30 млн евро. Он достиг показателей, которые были прописаны полтора года назад. Вот только игра форварда разочаровывает: 5 голов в 23 матчах. Летом не исключено прощание, хотя найти команду ему будет очень сложно.
Кайо Жорже
Конец сезона бразилец будет заканчивать в «Некст Гене», куда его отправили после тяжелой травмы колена. В июне форварда, скорее всего, отправят в аренду.
Кого из шестерки вы бы оставили, а кого отправили на выход? Пишите в комментариях.
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