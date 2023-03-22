Адриен Рабьо – один из лучших игроков в составе «Ювентуса» в текущем сезоне. На счету француза 9 голов и 4 ассиста - за пару месяцев до истечения срока действия контракта француз показал свою истинную ценность. Недавно его мастерство отметил и Килиан Мбаппе – товарищ Рабьо в сборной Франции.

«Адриен – зрелый футболист как на поле, так и в жизни. Он сейчас совсем другой человек по сравнению с тем, когда мы только познакомились в Париже. С ним на поле я чувствую уверенность».

«Я знаю, что есть кто-то надежный у меня за спиной, кто все сделает правильно. Рабьо очень важен для команды. Он очень талантливый», — цитирует Мбаппе Pazzidifanta.com.

«Ювентус» должен приложить усилия, чтобы сохранить футболиста в команде. Уже появились слухи о том, что клуб намерен поднять Рабьо зарплату с 7 до 10 млн евро в год. Потерять его сегодня бесплатно было бы безумием.