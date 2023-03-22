Туринская Старушка
Блог

«Он сейчас совсем другой человек». Килиан Мбаппе рассказал о значении Рабьо для сборной Франции

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Клубы Клубы
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Адриен Рабьо – один из лучших игроков в составе «Ювентуса» в текущем сезоне. На счету француза 9 голов и 4 ассиста - за пару месяцев до истечения срока действия контракта француз показал свою истинную ценность. Недавно его мастерство отметил и Килиан Мбаппе – товарищ Рабьо в сборной Франции.

«Адриен – зрелый футболист как на поле, так и в жизни. Он сейчас совсем другой человек по сравнению с тем, когда мы только познакомились в Париже. С ним на поле я чувствую уверенность».

«Я знаю, что есть кто-то надежный у меня за спиной, кто все сделает правильно. Рабьо очень важен для команды. Он очень талантливый», — цитирует Мбаппе Pazzidifanta.com.

«Ювентус» должен приложить усилия, чтобы сохранить футболиста в команде. Уже появились слухи о том, что клуб намерен поднять Рабьо зарплату с 7 до 10 млн евро в год. Потерять его сегодня бесплатно было бы безумием.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий