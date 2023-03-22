Туринская Старушка
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📹Фаджоли набрал шикарную форму: отдал голевой пас за сборную и чуть не забил сам

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Быстро стал основным игроком «Ювентуса».

Молодой хавбек «Ювентуса» и молодежной сборной Италии Николо Фаджоли в последнее время демонстрирует не по годам зрелую игру. Сегодня адзурри играют товарищеский матч против ровесником из Украины и в первом тайме помог забить партнеру и мог забить сам.

В середине первого тайма итальянцы получили право на штрафной удар. Фаджоли послал мяч в штрафную, где лучше всех голов сыграл Маттео Ловато из «Салернитаны».

После Николо почти забил сам: штрафной назначили уже на левом фланге, игрок решил пробить с острого угла и угодил в штангу. К сожалению, с отскока итальянцы не добили.

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