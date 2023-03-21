Туринская Старушка
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«Он настоящий феномен»: Локателли объяснил, почему считает Ди Марию особенным игроком

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Локателли не попал в заявку сборной Италии на мартовские матчи отбора Евро-2024. Зато у Мануэля появилось время на общение с прессой.

В одном из интервью полузащитник «Ювентуса» рассказал об игроках, у которых он многому научился. Размышления Мануэля превратились в оду к Ди Марии:

Juve-Friburgo, Locatelli: "Di Maria un fenomeno, io devo segnare di più"

«Есть много игроков, у которых я чему-то научился. Но один футболист совершенно особенный, это Ди Мария. Он занимается другим видом спорта. Назвал его в качестве примера. Есть много других игроков: от Бонуччи до Данило и Алекса Сандро – выдающегося игрока и человека. Но Ди Мария – пример чемпиона. Он настоящий феномен, Анхель выиграл вообще все, что только мог. Мы познакомились в туре по США, он вел себя как самый скромный человек на этой планете. Я ему так и сказал в первый день знакомства: «Ты выиграл все на свете, пришел в новый клуб и ведешь себя как самый скромный человек в мире». Именно поэтому Анхель – феномен. Он настоящий чемпион».

А ведь Ди Марии есть, чем похвастаться. В этом сезоне чемпион мира провел за «Ювентус» 24 матча, записав на свой счет восемь голов и семь ассистов. Здорово, что при этом Анхель остается скромным парнем.

Согласны с мнением Локателли? А как вы относитесь к аргентинцу?

1 комментарий

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AlexRyzen
В начале думал что ДиМар я наемник , но после ЧМ полностью поменял свое мнение ⚪⚫⚪⚫⚪⚫Играет с душой)
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