Локателли не попал в заявку сборной Италии на мартовские матчи отбора Евро-2024. Зато у Мануэля появилось время на общение с прессой.

В одном из интервью полузащитник «Ювентуса» рассказал об игроках, у которых он многому научился. Размышления Мануэля превратились в оду к Ди Марии:

«Есть много игроков, у которых я чему-то научился. Но один футболист совершенно особенный, это Ди Мария. Он занимается другим видом спорта. Назвал его в качестве примера. Есть много других игроков: от Бонуччи до Данило и Алекса Сандро – выдающегося игрока и человека. Но Ди Мария – пример чемпиона. Он настоящий феномен, Анхель выиграл вообще все, что только мог. Мы познакомились в туре по США, он вел себя как самый скромный человек на этой планете. Я ему так и сказал в первый день знакомства: «Ты выиграл все на свете, пришел в новый клуб и ведешь себя как самый скромный человек в мире». Именно поэтому Анхель – феномен. Он настоящий чемпион».

А ведь Ди Марии есть, чем похвастаться. В этом сезоне чемпион мира провел за «Ювентус» 24 матча, записав на свой счет восемь голов и семь ассистов. Здорово, что при этом Анхель остается скромным парнем.

Согласны с мнением Локателли? А как вы относитесь к аргентинцу?