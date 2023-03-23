Туринская Старушка
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Привет из «Некст Ген». «Ювентус» занимает первое место в Серии А по игровому времени молодых игроков

Николо Фаджоли Николо Фаджоли
серия А Италия серия А Италия
Энцо Барренечеа
Фабио Миретти Фабио Миретти
Мойзе Кин Мойзе Кин
Ювентус Ювентус
Сэм Айлинг
Ювентус-2
Матиас Соуле Матиас Соуле
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По данным Tuttosport, команда Аллегри в этом сезоне занимает первое место по наличию игроков 2000 г.р. и старше, которые получают игровое время. В этом году у «Юве» настоящий бум − уже вдвое больше минут, чем за весь прошлый сезон.

«Игровое время ребят, выросших в «Некст Ген», составляет около 4000 минут, и мы должны гордиться этим», — сказал Массимилиано Аллегри после матча с «Интером».

Если быть точным, то 4709 минут, также учитывая 1192 минуты, которые сыграл Мойзе Кин, который никогда не был в «Некст Ген». Минутой больше, минутой меньше, но от этого гордость Аллегри не уменьшится. Остается осознание того, что у клуба большое будущее. Кажется, что в Турине наконец осознали, что будущее за молодыми игроками.

Поворотным моментом стал 2018 год, когда федерация разрешила создание вторых команд, которые продавливали Аньелли, Маротта, Паратичи, Керубини. Первую версию «Ювентус U23» собирал Клаудио Кьеллини, брат-близнец Джорджо.

С тех пор игровое время футболистов, которые прошли через «Некст Ген» выросло с 3 минут в сезоне-2017/2018 до 1009 минут в сезоне-2018/2019 и 1927 минут уже в этом сезоне. Фаджоли стал игроком старта, Миретти в ротации, Кин − ценная альтернатива, а Соуле, Айлинг и Барренечеа также вносят свой вклад.

Цифры говорят о том, что молодежь «Юве» отыграла больше чем на тысячу минут больше, чем игроки с аналогичными параметрами из «Ромы» и «Аталанты». Конечно, необходимость сокращать расходы и травмы ускорили приход молодежи, но все равно приятно наблюдать за такой тенденцией.

 

1 комментарий

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MagicWithoutBorders
А раньше Аллегри ругали за то, что он использует только возрастных и сформировавшихся игроков, и за то, что не умеет работать с молодыми игроками.
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