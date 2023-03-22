Туринская Старушка
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«Я бы хотел перейти». Рабьо признался, что открыт для нового вызова

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Им может стать «красный» английский клуб.

Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо внезапно заявил, что настолько восхищается «Ливерпулем», что хотел бы подписать контракт с мерсисайдцами.

«Я очень любил «Ливерпуль», потому что был фанатом Стивена Джеррарда. Он заставлял меня мечтать. И поэтому я следил за «красными», − сказал Рабьо в интервью Tuttosport. − Другим моим кумиром был Зинедин Зидан».

В прошлом «Ливерпуль» связывали с трансфером Адриена Рабьо, но сделка не состоялась. 27-летний футболист планирует пока остаться в Турине, продлив контракт, истекающий этим летом.

1 комментарий

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Игорь Шукайло
Автор, а для чего писать статью, где текс ни коем образом не связан с заголовком ?
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