9 комментариев

В интервью для Tuttosport Адриен Рабьо рассказал о контакте с «Ювентусом» и процессе переговоров.

О контракте

«Есть вероятность того, что я уйду, как и того, что я подпишу новый контракт с «Ювентусом». Мне хорошо в Турине, я отлично справляюсь в клубе, с руководством, тренером и товарищами по команде тоже сложились хорошие отношения. Тренер очень помог мне, вселив в меня уверенность. Думаю, все это повлияет на мое решение о будущем».

О своей форме

«Статистика говорит, что я стал намного лучше. Однако есть определенные аспекты, такие как длинные передачи, над которыми я еще могу поработать. Я доказал, что являюсь цельным игроком, но, разумеется, я могу делать больше и поднять свой уровень. Когда мне это удастся, то моя игра будет ключевой для команды».

Продление контракта с Рабьо важно для «Ювентуса», учитывая результативность француза в этом сезоне, который уже забил семь голов и сделал три результативные передачи в 23 матчах чемпионата.