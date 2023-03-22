9 комментариев

«Есть вероятность, что я останусь». Адриен Рабьо говорит о продлении контракта с «Ювентусом»
В интервью для Tuttosport Адриен Рабьо рассказал о контакте с «Ювентусом» и процессе переговоров.
О контракте
«Есть вероятность того, что я уйду, как и того, что я подпишу новый контракт с «Ювентусом». Мне хорошо в Турине, я отлично справляюсь в клубе, с руководством, тренером и товарищами по команде тоже сложились хорошие отношения. Тренер очень помог мне, вселив в меня уверенность. Думаю, все это повлияет на мое решение о будущем».
О своей форме
«Статистика говорит, что я стал намного лучше. Однако есть определенные аспекты, такие как длинные передачи, над которыми я еще могу поработать. Я доказал, что являюсь цельным игроком, но, разумеется, я могу делать больше и поднять свой уровень. Когда мне это удастся, то моя игра будет ключевой для команды».
Продление контракта с Рабьо важно для «Ювентуса», учитывая результативность француза в этом сезоне, который уже забил семь голов и сделал три результативные передачи в 23 матчах чемпионата.
Не знаю, что делал Рабьо в другие годы. Говорю про этот сезон.
Фанатом Рабьо не являюсь, если у тебя появится такая мысля.
Но я речь конкретно про Рабиота веду, который только в последний год контракта начинает выкладываться, пытаясь заработать на новый контракт, а до этого балду пинает.