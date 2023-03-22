Туринская Старушка
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«Есть вероятность, что я останусь». Адриен Рабьо говорит о продлении контракта с «Ювентусом»

Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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Футбол Футбол

В интервью для Tuttosport Адриен Рабьо рассказал о контакте с «Ювентусом» и процессе переговоров.

О контракте

«Есть вероятность того, что я уйду, как и того, что я подпишу новый контракт с «Ювентусом». Мне хорошо в Турине, я отлично справляюсь в клубе, с руководством, тренером и товарищами по команде тоже сложились хорошие отношения. Тренер очень помог мне, вселив в меня уверенность. Думаю, все это повлияет на мое решение о будущем».

О своей форме

«Статистика говорит, что я стал намного лучше. Однако есть определенные аспекты, такие как длинные передачи, над которыми я еще могу поработать.  Я доказал, что являюсь цельным игроком, но, разумеется, я могу делать больше и поднять свой уровень. Когда мне это удастся, то моя игра будет ключевой для команды».

Продление контракта с Рабьо важно для «Ювентуса», учитывая результативность француза в этом сезоне, который уже забил семь голов и сделал три результативные передачи в 23 матчах чемпионата.

9 комментариев

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Азрет-Али Айбазов
Ответ Александр Тарасенко
Почему? Кьеза, Локателли, Данило, как минимум. Миретти, вроде, тоже фанат Юве, как и Фаджоли. Но я речь конкретно про Рабиота веду, который только в последний год контракта начинает выкладываться, пытаясь заработать на новый контракт, а до этого балду пинает.
Ни один из них по этой схеме подписывать не будет.
Не знаю, что делал Рабьо в другие годы. Говорю про этот сезон.
Фанатом Рабьо не являюсь, если у тебя появится такая мысля.
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Александр Тарасенко
Ответ Азрет-Али Айбазов
С такой политикой в Юве ни одного толкового игрока не останется. Верности клубу, как во времена Кальчополи больше нет.
Почему? Кьеза, Локателли, Данило, как минимум. Миретти, вроде, тоже фанат Юве, как и Фаджоли.
Но я речь конкретно про Рабиота веду, который только в последний год контракта начинает выкладываться, пытаясь заработать на новый контракт, а до этого балду пинает.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Александр Тарасенко
Зачем? Договариваться надо соответственно. Если игрока не устраивают такие условия - клубов много, насильно не держим
С такой политикой в Юве ни одного толкового игрока не останется. Верности клубу, как во времена Кальчополи больше нет.
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Александр Тарасенко
Ответ Азрет-Али Айбазов
И каждый год давать бонус за подписание? Бюджет только на него уйдет.
Зачем? Договариваться надо соответственно. Если игрока не устраивают такие условия - клубов много, насильно не держим
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Александр Тарасенко
Продлевать на 1 год. И так каждый год. А то получится, что первые года будет фигнёй страдать, как сейчас было.
И каждый год давать бонус за подписание? Бюджет только на него уйдет.
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Максим Резниченко
Ответ d.xoxlov
Там и ди Мария, похоже, остаётся. А вот Влахович уже о "Мадриде" мечтать начал, на случай ухода.
Влахович изначально Аллегри не нужен был, его трансфер проводили на скорую руку и без одобрения Макса, ему лучше бы команду сменить
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Максим Резниченко
Ценник набивает
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d.xoxlov
Там и ди Мария, похоже, остаётся. А вот Влахович уже о "Мадриде" мечтать начал, на случай ухода.
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-1
-1
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Александр Тарасенко
Продлевать на 1 год. И так каждый год. А то получится, что первые года будет фигнёй страдать, как сейчас было.
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