Мойзе Кин не попал в заявку сборной Италии на ближайшие матчи отборочного этапа Евро-2024.

У нападающего «Ювентуса» в этом сезоне были взлеты и падения. В матче против «Ромы» Мойзе провел на поле 31 секунду, а затем увидел перед собой прямую красную за фол в стиле Тотти. Кин получил двухматчевую дисквалификацию и пропустил встречи «Юве» против «Сампдории» и «Интера».

И хоть нападающему всего 23 года, Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии, напомнил игроку о скоротечности времени и необходимости цепляться за каждую возможность. Тот же совет Манчини дал Дзаньоло, который также не попал в заявку «адзурри»:

«К сожалению, в наши дни есть не так много итальянцев, которые забивают голы. Дзаньоло не вызвали в сборную, потому что он только недавно вернулся в строй и еще не набрал форму, он еще не провел ни одного полного матча. Если он хорошо себя покажет в «Галатасарае», его вызовут, и мы надеемся, что Кин тоже сможет стать лучше. Не стоит забывать о том, как быстро летит время. Мы надеемся, что они смогут понять, что они обладают отличными качествами и что они нужны нам в сборной».

Как считается, прислушается ли Мойзе к совету Манчини? Справедливо ли Кин не попал в заявку сборной Италии?