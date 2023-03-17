Душан Влахович снова забивает! Вчера в матче с «Фрайнбургом» он реализовал пенальти и помог «Ювентусу» выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

По окончании игры серб говорил о забитом мяче и о своем отношении к критике.

«Я благодарю всех, мы едины, мы команда, мы через многое прошли. Я рад, что мы добились успеха и надеюсь, что смогу и дальше помогать товарищам».

«Хотим ли мы победить в Лиге Европы? Мы движемся постепенно от матча к матчу, у нас есть цели, и мы надеемся добиться результатов. Мы должны быть едины, как сегодня и продолжать в том же духе – больше работать с большей уверенностью в себе».

«Я стараюсь ничего не читать и не вникать в то, что пишут и говорят вокруг. Когда я забиваю, то все хорошо, когда не забиваю – плохо. Но я в любом случае ничего не читаю – мне это не важно. Я стараюсь быть скромным, забивать как можно больше, потому что это важно для команды, для меня главное, чтобы «Ювентус» побеждал».