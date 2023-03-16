В ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов «Ювентус» отправился в гости к «Фрайбургу».

На 28-й минуте Влахович сумел открыть счет! Серб очень эмоционально отпраздновал взятие ворот.

В последних матчах у Душана было множество возможностей забить, но мяч никак не шел в ворота. До выезда в Германию Влахович в последний раз забивал 16 февраля в матче против «Нанта».

Небольшая голевая засуха нападающего вызвала много критики среди болельщиков и экспертов. Вот почему Душан так эмоционально отреагировал на гол.

Но праздник длился недолго. Взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В концовке первого тайма справедливость восторжествовала! В ворота «Фрайбурга» был назначен пенальти, который Влахович уверенно реализовал. Этот гол серб отметил чуть скромнее, но так же радостно.