Туринская Старушка
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📸 Влахович прервал голевую засуху и мощно это отметил. Но радовался Душан зря, гол был отменен

Душан Влахович Душан Влахович
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В ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов «Ювентус» отправился в гости к «Фрайбургу». 

На 28-й минуте Влахович сумел открыть счет! Серб очень эмоционально отпраздновал взятие ворот.

В последних матчах у Душана было множество возможностей забить, но мяч никак не шел в ворота. До выезда в Германию Влахович в последний раз забивал 16 февраля в матче против «Нанта». 

Небольшая голевая засуха нападающего вызвала много критики среди болельщиков и экспертов. Вот почему Душан так эмоционально отреагировал на гол.

Но праздник длился недолго. Взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В концовке первого тайма справедливость восторжествовала! В ворота «Фрайбурга» был назначен пенальти, который Влахович уверенно реализовал. Этот гол серб отметил чуть скромнее, но так же радостно.

1 комментарий

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Алексей Малютин
Влахович сегодня был хорош. Рад за него и за Кьезу
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