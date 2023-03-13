Ди Мария и Кьеза не тренируются в общей группе. Обновления по травмам перед игрой с «Фрайбургом»
Очередные проблемы с составом.
Завтра «Ювентусу» предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга». У главного тренера бьянконери Массимилиано Аллегри явно добавилось головной боли при выборе состава.
Журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Джованни Албанезе поделился информацией по травмированным игрокам:
− Анхель Ди Мария сегодня занимался в тренажерном зале по индивидуальной программе. Также ему провели медосмотр;
− Федерико Кьеза провел часть тренировки вместе с общей группой, однако по словам Аллегри, маловероятно, что игрок будет в заявке на матч ЛЕ;
− Поль Погба, Леонардо Бонуччи, Алекс Сандро и Аркадиуш Милик не тренировались.
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