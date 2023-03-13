Туринская Старушка
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Влахович не сумел забить с передачи Костича. Филип хотел утешить серба, но Душан призвал поддержать забившего Соуле

Душан Влахович Душан Влахович
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Матиас Соуле Матиас Соуле
Футбол Футбол

Черная полоса форварда затянулась.

Матч против идущей в зоне вылета «Сампдории» для Душана Влаховича получился очень сложным. Серб выпадал из игры, не забил пенальти (сильно ударил в штангу) и упустил несколько очень хороших моментов. Форвард в принципе находится не в лучшей форме и в команде явно переживают за игрока.

Партнер Душана по «Юве» и сборной Сербии Филип Костич навесил в штрафную в надежде, что высокий форвард замкнет головой, но мяч после удара попал в штангу. После вернулся в поле и его направил в уже осиротевшую рамку молодой игрок бьянконери Матиас Соуле. Для него этот гол стал первым в основной команде «Ювентуса».

Костич явно был разочарован тем, что даже в такой ситуации Влахович не забил. Он смотрел на товарища и развел руками в сторону.

Душан обратил внимание Филипа на то, что этот гол − его заслуга и Соуле, а все остальное − потом. Он указал рукой на празднующего аргентинца и они побежали поздравлять игрока. К ним присоединился Федерико Гатти, который сперва жестом поддержал серба.

4 комментария

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Дмитрий Мороз
Все по делу. А то сопли тут развели теоретики заговоров
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AlexRyzen
Кто не заметил когда был отскок после удара Влахович Суле подтолкнул на мяч , чтоб тот забил видели ?
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Alexandro87
Тут Душан молодец - и в игровом эпизоде, и после
+2
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Tvadik07 Tokmakov
Хороший пост,опровергающий то что он не поддерживает партнеров
+5
-1
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