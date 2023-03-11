Туринская Старушка
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«Он должен сохранять спокойствие». Аллегри поддержал Душана Влаховича после матча с «Сампдорией»

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Душан Влахович Душан Влахович
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По окончании матча «Ювентуса» с «Сампдорией» (4:2) Массимилиано Аллегри поддержал Душана Влаховича, несмотря на незабитый пенальти.

«Душан должен сохранять спокойствие, он время от времени выходит из строя. Но он только год в «Ювентусе», и он молод. Он чувствует себя хорошо, восстановился после травм. Душан проделал серьезную работу, ее результаты видны. Когда он перестанет спешить с решениями и будет действовать более агрессивно в атаке, как делал это в последние 20 минут матча, то голы вернутся к нему».

В «Ювентусе» надеются, что Влахович сможет сыграть против «Фрайбурга» и «Интера» так, как он делал это после ошибки с пенальти - активно, создавая опасные моменты у ворот соперника.

1 комментарий

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Halicarnassus
Был рад такому исполнению пенальти . Пробил отлично , но попал в штангу . По сути , пенальти не забит , и это ошибка которая как бы даст пенка и доп мотивацию , с другой стороны , он же понимал что пробки классно , а не тупо выше или криво , соответственно уверенность не пошатнулась . В какой то мере , лично для Душана (не для клуба) даже лучше , чем если бы забил.
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