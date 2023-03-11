По окончании матча «Ювентуса» с «Сампдорией» (4:2) Массимилиано Аллегри поддержал Душана Влаховича, несмотря на незабитый пенальти.

«Душан должен сохранять спокойствие, он время от времени выходит из строя. Но он только год в «Ювентусе», и он молод. Он чувствует себя хорошо, восстановился после травм. Душан проделал серьезную работу, ее результаты видны. Когда он перестанет спешить с решениями и будет действовать более агрессивно в атаке, как делал это в последние 20 минут матча, то голы вернутся к нему».

В «Ювентусе» надеются, что Влахович сможет сыграть против «Фрайбурга» и «Интера» так, как он делал это после ошибки с пенальти - активно, создавая опасные моменты у ворот соперника.