Чуть было не потеряли очки.

«Ювентус» выдал очередной непростой матч в Серии А. На этот раз на «Ювентус Стэдиум» бьянконери умудрились после двух быстрых голов пропустить две ответки в течение 77 секунд. Однако команда собрала волю в кулак и во втором тайме сняла все вопросы − 4:2.

Лучший игрок матча − Адриен Рабьо. Если раньше лидерские качества и претензии француза на данную роль были мемом, то в последнее время целиком и полностью оправдывает взваленную на себя ношу. Сегодня хавбек отметился дублем. Именно его гол был победным.

Худший игрок матча − Душан Влахович. Серб которую неделю не в своей тарелке. Сегодня он дважды попал в каркас (один раз − с пенальти), не забил из двух выгоднейших позиций. Его сегодняшний показатель ожидаемых голов − 1,31 xG. Количество забитых голов − 0. После игры на него было больно смотреть. Серб нуждается в забитом мяче.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.