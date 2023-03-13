Туринская Старушка
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Лучший − Рабьо, худший − Влахович. Оценки игроков «Ювентуса» за игру против «Сампдории»

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Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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Душан Влахович Душан Влахович
Футбол Футбол

Чуть было не потеряли очки.

«Ювентус» выдал очередной непростой матч в Серии А. На этот раз на «Ювентус Стэдиум» бьянконери умудрились после двух быстрых голов пропустить две ответки в течение 77 секунд. Однако команда собрала волю в кулак и во втором тайме сняла все вопросы − 4:2.

Лучший игрок матча − Адриен Рабьо. Если раньше лидерские качества и претензии француза на данную роль были мемом, то в последнее время целиком и полностью оправдывает взваленную на себя ношу. Сегодня хавбек отметился дублем. Именно его гол был победным.

Худший игрок матча − Душан Влахович. Серб которую неделю не в своей тарелке. Сегодня он дважды попал в каркас (один раз − с пенальти), не забил из двух выгоднейших позиций. Его сегодняшний показатель ожидаемых голов − 1,31 xG. Количество забитых голов − 0. После игры на него было больно смотреть. Серб нуждается в забитом мяче.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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Дмитрий Мороз
Как же убого Юве играет в защите. Столько потерь после прессинга от последней команды чемпионата. Будь на месте Сампы более толковая команда, то 4-4 в лучшем случае. Гоните уже физрука.
0
0
0
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Alexandro87
Ответ Exorcium
Так Перин же худший тут)
6.2 у Перина вообще несправедливые) два мертвых мяча и простые ситуации, с которыми он справился)
+1
0
+1
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Никита Никулин
Автор
Ответ Exorcium
Так Перин же худший тут)
Там − да, тут − нет
0
-2
-2
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Exorcium
Так Перин же худший тут)
+2
-1
+1
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Mashiumu
"худший − Влахович" Один я вижу 6.2 у Перина?
+4
-1
+3
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