Все еще без нового контракта.

Хавбек Адриен Рабьо все еще не знает, где продолжит карьеру после 30 июня 2023 года, что не мешает ему показывать хорошую игру за «Ювентус».

Француз отыгрался в стеночку, взял продвижение мяча на себя, обыграл соперника и дошел до штрафной.

В какой-то момент показалось, что Рабьо слишком сильно отпустил мяч и защитник Брэм Нюйтинк его отберет.

Однако Адриен в падении успел отдать пас на Фаджоли.

Молодой игрок «Юве» придержал мяч, увидел, что француз встает и отдал пас назад. Адриен принял мяч на грудь и пробил мимо вратаря.

У главного судьи матча Алессандро Пронтеры были вопросы по легитимности гола, так как показалось, что Адриен Рабьо подыграл рукой. Однако на повторе было видно, что мяч попал в грудь. Это второй гол француза в матче и седьмой в 21 матче Серии А.