На этот раз дело не в опоздании.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри за несколько часов до стартового свистка матча против «Сампдории» определился с заявкой.

Стоит обратить внимание на несколько моментов: в заявке оказался молодой хавбек «Некст Ген» Маттия Компаньон, однако в нее не попал его коллега Поль Погба. Если матч против «Фрайбурга» француз пропускал по дисциплинарным причинам, то теперь его не будет вновь из-за повреждения.

Сегодня утром команда проводила финальную часть подготовки к «Самп», а Погба почувствовал мышечную боль. В клубе решили поберечь игрока.

Также в состав не попали Федерико Кьеза и Анхель Ди Мария. Оба получили повреждения в матче Лиги Европы, однако ничего серьезного с ними не произошло. Аллегри решил дать обоим игрокам отдых. Мойзе Кин пропускает игру из-за дисквалификации.