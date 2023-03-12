Туринская Старушка
Блог

Вновь без Погба. Аллегри определился с заявкой на матч против «Сампдории»

Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
Поль Погба Поль Погба
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Маттия Компаньон
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Футбол Футбол

На этот раз дело не в опоздании.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри за несколько часов до стартового свистка матча против «Сампдории» определился с заявкой.

Стоит обратить внимание на несколько моментов: в заявке оказался молодой хавбек «Некст Ген» Маттия Компаньон, однако в нее не попал его коллега Поль Погба. Если матч против «Фрайбурга» француз пропускал по дисциплинарным причинам, то теперь его не будет вновь из-за повреждения.

Сегодня утром команда проводила финальную часть подготовки к «Самп», а Погба почувствовал мышечную боль. В клубе решили поберечь игрока.

Также в состав не попали Федерико Кьеза и Анхель Ди Мария. Оба получили повреждения в матче Лиги Европы, однако ничего серьезного с ними не произошло. Аллегри решил дать обоим игрокам отдых. Мойзе Кин пропускает игру из-за дисквалификации.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Богданов
Интересно, Погбу будут летом сливать или нет ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий