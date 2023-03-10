Туринская Старушка
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🚑Двое − в порядке, один выбыл. После матча с «Фрайбургом» «Ювентус» чуть было не потерял троих игроков

Ювентус Ювентус
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Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Алекс Сандро Алекс Сандро
травмы травмы
Футбол Футбол

К счастью, обошлось.

После первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Ювентус» рисковал потерять троих игроков основного состава − Алекса Сандро, Анхеля Ди Марию и Федерико Кьезу.

Бразилец не смог доиграть игру и уже на 23-й минуте первого тайма вместо него вышел Леонардо Бонуччи. Федерико Кьеза неудачно поборолся за мяч и держался за правое колено (операцию он переносил на левом). Анхель Ди Мария в конце игры почувствовал недомогание, но смог завершить матч.

Сегодня вся тройка прибыла в J|Medical для того, чтобы пройти углубленное медобследование. Вот его результаты:

🇧🇷 Алекс Сандро − небольшое повреждение подколенного сухожилия левой ноги, вернется после международного перерыва;

🇦🇷 Анхель Ди Мария − травмы исключены;

🇮🇹 Федерико Кьеза − травмы исключены.

Это значит, что и Ди Мария, и Кьеза будут доступны на матч против «Сампдории». Хотя вполне вероятно, что оба могут начать игру на скамейке запасных.

4 комментария

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Кирилл Павлюченко
Кьеза - "где тонко, там и рвётся".
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FinoAllaFine FJ
Пусть отдохнут первый тайм и на дожим моно будет их выпустить
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Tim_FJ
Рад, что всё обошлось, за Кьезу сильно переживал.
+4
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Tim_FJ
Хорошо, что всё обошлось, за Кьезу сильно переживал.
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-1
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