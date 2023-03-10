В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Ювентус» принимал «Фрайбург».

В Турине высадился мощный десант немецких фанатов, но поддержка гостевого сектора не помогла команде Штрайха одержать победу.

Матч получился боевым. Первая половина встречи поклонникам «Юве» запомнилась повреждением Сандро. Алекс вынужденно покинул поле, вместо него в игру вошел Бонуччи. На 33-й минуте Бремер после подачи углового пробил по воротам, но защитник промахнулся. Затем «Ювентус» провел почти молниеносную атаку, которую так же быстро остановили защитники «Фрайбурга».

Во втором тайме на помощь команде Аллегри в очередной раз пришел Ди Мария. На 53-й минуте Костич навесил в штрафную, а Ди Мария в неотразимом прыжке головой отправил мяч в сетку ворот немцев.

«Фрайбург» сравнял через десять минут, однако после просмотра видеоповтора взятие ворот пришлось отменить – Гинтер сыграл рукой.

После несостоявшегося гола гостей команды будто смирились с результатом. «Ювентус» одерживает минимальную победу. Все решится через неделю в Германии.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Фрайбурга»

Футболисты основы

Игроки замены

Смотрели встречу? «Ювентус» мог забивать больше?