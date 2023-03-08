Туринская Старушка
Блог

«Нам важно не пропустить». Аллегри рассказал о состоянии игроков и подготовке к матчу с «Фрайбургом»

Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Мойзе Кин Мойзе Кин
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Душан Влахович Душан Влахович
Поль Погба Поль Погба
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Алекс Сандро Алекс Сандро
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Футбол Футбол

Не стоит ждать легкой прогулки.

Завтра «Ювентусу» предстоит в Лиге Европы сыграть против «Фрайбурга». Главный тренер клуба Массимилиано Аллегри дал предматчевую пресс-конференцию, на которой поделился последними новостями из клуба.

Жесткий соперник

«Завтра нам нужно заложить фундамент. Это непросто, потому что «Фрайбург» − физически сильная команда, непобедимая в группе ЛЕ и занимающая 5 место в Бундеслиге. Мы должны победить дома. Завтра это важно, как и не пропустить».

Погба, Бонуччи и Алекс Сандро

«Я еще не выбрал расстановку. Сегодня пару игроков все еще не были готовы, а завтра утром мы посмотрим, кто будет доступен. Я должен думать о том, что в воскресенье нас ждет следующая игра, а Кин будет дисквалифицирован.

Как Погба? Сегодня был хорош, завтра посмотрим, будет ли он доступен. Сыграет ли Бонуччи? Ему лучше, в воскресенье мы дали ему время. Завтра увидим, восстановится Алекс Сандро или нет. Но пока можно сказать, что на 99% будет готов».

Трудности Влаховича

«Быть центрфорвардом в «Юве» − другая ответственность, чем быть таковым в «Фиорентине». Влахович много работает».

О Ди Марии и Кьезе

«Когда у него есть мяч, Ди Мария — экстраординарный игрок, он отличается от других. Завтра он выйдет в старте, а там посмотрим, как он будет управлять игрой.

Кьеза − центральный форвард? По сути, он и есть форвард. У него есть все характеристики, чтобы выполнять три роли форварда. Даже если надо − центрального»

Мойзе Кин

«Когда он вернулся в раздевалку, то извинился. Сейчас заплатит штраф и все. Он игрок «Юве», нужен нам и всем остальным до конца сезона. Нет сомнений, что он уже забил важные голы. Восстановился ли он психологически? Конечно, он же игрок «Ювентуса»!

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PenCap Chew
Ответ Дмитрий Мороз
Расскажите ему кто-то что правило выездного года отменили. Чтоб физруки автобусы не ставили
Аллегри: "Должен. Парковать. Автобус."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Мороз
Расскажите ему кто-то что правило выездного года отменили. Чтоб физруки автобусы не ставили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий