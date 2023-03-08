Не стоит ждать легкой прогулки.

Завтра «Ювентусу» предстоит в Лиге Европы сыграть против «Фрайбурга». Главный тренер клуба Массимилиано Аллегри дал предматчевую пресс-конференцию, на которой поделился последними новостями из клуба.

Жесткий соперник

«Завтра нам нужно заложить фундамент. Это непросто, потому что «Фрайбург» − физически сильная команда, непобедимая в группе ЛЕ и занимающая 5 место в Бундеслиге. Мы должны победить дома. Завтра это важно, как и не пропустить».

Погба, Бонуччи и Алекс Сандро

«Я еще не выбрал расстановку. Сегодня пару игроков все еще не были готовы, а завтра утром мы посмотрим, кто будет доступен. Я должен думать о том, что в воскресенье нас ждет следующая игра, а Кин будет дисквалифицирован.

Как Погба? Сегодня был хорош, завтра посмотрим, будет ли он доступен. Сыграет ли Бонуччи? Ему лучше, в воскресенье мы дали ему время. Завтра увидим, восстановится Алекс Сандро или нет. Но пока можно сказать, что на 99% будет готов».

Трудности Влаховича

«Быть центрфорвардом в «Юве» − другая ответственность, чем быть таковым в «Фиорентине». Влахович много работает».

О Ди Марии и Кьезе

«Когда у него есть мяч, Ди Мария — экстраординарный игрок, он отличается от других. Завтра он выйдет в старте, а там посмотрим, как он будет управлять игрой.

Кьеза − центральный форвард? По сути, он и есть форвард. У него есть все характеристики, чтобы выполнять три роли форварда. Даже если надо − центрального»

Мойзе Кин

«Когда он вернулся в раздевалку, то извинился. Сейчас заплатит штраф и все. Он игрок «Юве», нужен нам и всем остальным до конца сезона. Нет сомнений, что он уже забил важные голы. Восстановился ли он психологически? Конечно, он же игрок «Ювентуса»!