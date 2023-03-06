Левый защитник Марио Манджукич ставит лайк.

Бывший игрок «Мадрида» и «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который завершил карьеру футболиста, пришел на стрим Кристиана Вьери. Кроме экс-игрока «Юве» и «Интера» в разговоре участвовали Антонио Кассано, Даниэле Адани и Никола Вентола.

Разговор пошел про то, как аргентинец чувствовал себя в разных командах. В какой-то момент Гонсало довел квартет до смеха и рассмеялся сам:

«В «Мадриде» я был центральным нападающим. В «Наполи» Сарри я научился больше играть на команду. С Аллегри... я был в центре полузащиты».

Это видео особенно актуально в свете того, как Макс Аллегри стал использовать центрфорварда Душана Влаховича. Игрок, который привык быть постоянно на острие атаки, в последних играх вынужден постоянно возвращаться в центр поля для того, чтобы получить мяч. Это точно не та игра, к которой он привык.