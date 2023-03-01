Не самая удачная игра.

«Ювентус» проиграл «Роме» в гостях со счетом 1:0. Единственный гол забил Манчини, и с ним же связан самый спорный эпизод, произошедший в этой игре.

Мойзе Кин удалился на 89-й минуте через 31 секунду после выхода на замену. Он пнул защитника соперника, а он, повозмущавшись, упал на газон. За это нападающий получил прямую красную. После такого эпизода игрок ожидаемо получил самую низкую оценку от портала SofaScore. Лучшим стал Данило, который лидировал в обороне в этой игре.

Оценки всех игроков «Ювентуса»:

А также показатели всей команды (туринцы в правой колонке):

А кто для вас стал героем/антигероем этой встречи?