Туринская Старушка
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Данило ― лучший, Кин ― худший. Оценки «Ювентуса» за матч с «Ромой»

Мойзе Кин Мойзе Кин
Данило Данило
Ювентус Ювентус
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Не самая удачная игра.

«Ювентус» проиграл «Роме» в гостях со счетом 1:0. Единственный гол забил Манчини, и с ним же связан самый спорный эпизод, произошедший в этой игре.

Мойзе Кин удалился на 89-й минуте через 31 секунду после выхода на замену. Он пнул защитника соперника, а он, повозмущавшись, упал на газон. За это нападающий получил прямую красную. После такого эпизода игрок ожидаемо получил самую низкую оценку от портала SofaScore. Лучшим стал Данило, который лидировал в обороне в этой игре.

Оценки всех игроков «Ювентуса»:

А также показатели всей команды (туринцы в правой колонке):

А кто для вас стал героем/антигероем этой встречи?

2 комментария

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Руслан Магомадов
Вот интересно, Мойзе Кин получил оценку 5.5! А можно как нибудь умудриться и получить... 5.4 или меньше?! За что он эти 5.5 балов получил???
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Tsybenko S.N.
Кин - 5.5?! То есть, больше половины, от максимальной оценки? Нормально, почти как Фаджоли сыграл.
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