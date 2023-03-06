Никто не мог в это поверить.

5 марта «Ювентус» играл в гостях у «Ромы» и к концу матча проигрывал со счетом 1:0.

На 89-й минуте Мойзе Кин заменил Куадрадо, но спустя 31(!) секунду получил красную карточку. Он хотел зацепить мяч после паса Ди Марии, но его схватил Манчини и оттащил обратно. Последовало несколько секунд сомнительной борьбы.

Все закончилось тем, что Мойзе зарядил коленом в заднюю часть бедра Джанлуки. Тот сразу же вскочил на ноги и начал возмущаться, но спустя несколько секунд рухнул на газон, корчась от боли.

Кин просто не мог поверить в происходящее, как и все стоящие на бровке. Но арбитр уверенно показал ему красную.

Нападающему ничего не оставалось, кроме как покинуть поле, понурив голову.

А Аллегри отреагировал как настоящий итальянец и, как и всегда, максимально красноречиво.

В соцсетях этот эпизод уже стал поводом для шуток. Вот, например, как представляют фанаты тепловую карту Кина:

Мойзе правда заслужил такое наказание?