Что это было?! Мойзе Кин получил красную через 31 секунду после выхода на поле
Никто не мог в это поверить.
5 марта «Ювентус» играл в гостях у «Ромы» и к концу матча проигрывал со счетом 1:0.
На 89-й минуте Мойзе Кин заменил Куадрадо, но спустя 31(!) секунду получил красную карточку. Он хотел зацепить мяч после паса Ди Марии, но его схватил Манчини и оттащил обратно. Последовало несколько секунд сомнительной борьбы.
Все закончилось тем, что Мойзе зарядил коленом в заднюю часть бедра Джанлуки. Тот сразу же вскочил на ноги и начал возмущаться, но спустя несколько секунд рухнул на газон, корчась от боли.
Кин просто не мог поверить в происходящее, как и все стоящие на бровке. Но арбитр уверенно показал ему красную.
Нападающему ничего не оставалось, кроме как покинуть поле, понурив голову.
А Аллегри отреагировал как настоящий итальянец и, как и всегда, максимально красноречиво.
В соцсетях этот эпизод уже стал поводом для шуток. Вот, например, как представляют фанаты тепловую карту Кина:
Мойзе правда заслужил такое наказание?
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