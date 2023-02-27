Туринская Старушка
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Игрока «Торино» захейтили за фото с Погба – он светился от счастья после поражения

Поль Погба Поль Погба
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Бриан Беэй
Футбол Футбол

Во вторник «Юве» обыграл «Торино» (4:2), Бриан Беэй провёл дерби на скамейке запасных, а после поражения своей команды отправился в раздевалку соперников – за футболкой Поля Погба. Не долго думая, игрок опубликовал фото с вечно травмированным кумиром, не скрывая радость. Но болельщики не оценили такой поступок после поражения от принципиального соперника и захейтили Бриана в комментариях. 

Беэй понял, что что-то идёт не так, и быстро удалил фото. Но оказалось, что Погба уже успел добавить фото к себе в сторис на аудиторию в 57 миллионов человек, ещё и отметив парня.

💭: «Он вообще не переживает о результатах своего клуба».

💭: «Посидел на скамейке, забрал футболку Погба и уехал счастливым. Хотелось бы большего».

💭: «Долго он здесь не задержится».

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