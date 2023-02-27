Во вторник «Юве» обыграл «Торино» (4:2), Бриан Беэй провёл дерби на скамейке запасных, а после поражения своей команды отправился в раздевалку соперников – за футболкой Поля Погба. Не долго думая, игрок опубликовал фото с вечно травмированным кумиром, не скрывая радость. Но болельщики не оценили такой поступок после поражения от принципиального соперника и захейтили Бриана в комментариях.

Беэй понял, что что-то идёт не так, и быстро удалил фото. Но оказалось, что Погба уже успел добавить фото к себе в сторис на аудиторию в 57 миллионов человек, ещё и отметив парня.

💭: «Он вообще не переживает о результатах своего клуба».

💭: «Посидел на скамейке, забрал футболку Погба и уехал счастливым. Хотелось бы большего».

💭: «Долго он здесь не задержится».