Двойной камбэк для бьянконери.

Команда Ивана Юрича − одна из самых неудобных для всех в Серии А. Не стал исключением и «Ювентус», которому дважды пришлось отыгрываться за матч.

Бьянконери пропустили первый гол уже на первой минуте, не разобравшись при подаче углового. Отыгрались достаточно быстро: на 16-й минуте гол забил Хуан Куадрадо. Однако «быки» сдаваться не собирались и вновь повели − за 2 минуты до перерыва забил Санабрия. Данило смог восстановить равновесие и команды ушли на перерыв со счетом 2:2.

Во втором тайме Аллегри и игрокам удалось переломить соперника. Благодаря 1+1 Бремера «Ювентус» одержал важную победу − 4:2.

Лучший игрок матча − Глейсон Бремер. Несмотря на то, что именно бывший защитник «Торино» упустил Санабрию и позволил ему забить, во втором тайме бразилец искупил вину сполна: забил сам и ассистировал Рабьо.

Худший игрок матча − Душан Влахович. В очередной раз сербу приходилось много раз смещаться ближе к центру поля, чтобы получать мяч. Коллега по сборной Сербии Филип Костич изо всех сил пытался доставлять кроссами мяч в штрафную, но форвард за них не цеплялся. У серба был неплохой момент, когда его вывели на рандеву с Милинковичем-Савичем, но Душан пробил в перекладину.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.