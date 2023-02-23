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Туринский «Ювентус» мощно начал ответный матч Лиги Европы против «Нанта». Уже к 20-й минуте бьянконери силами Анхеля Ди Марии повели со счетом 2:0 (первый матч − 1:1).

Первый мяч, который забил аргентинцем, можно назвать шедевром. Молодой хавбек Николо Фаджоли вовремя совершил отбор на чужой половине и отпасовал Анхелю.

Ди Мария мяч не обрабатывал и в касание по дуге запустил его в дальний угол.

Второй гол у аргентинского вингера родился благодаря его смелости в штрафной. Анхель полез с дриблингом на вратаря, обыграл его и оставался лишь последний защитник Николя Паллуа. Француз сделал подкат, Ди Мария ударил пяткой и рука Паллуа стала шлагбаумом на пути мяча в пустую рамку. Прямая красная карточка и пенальти. Вратарь упал в левый угол, а аргентинец пробел в верхний правый угол.