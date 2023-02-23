Туринская Старушка
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Ди Мария в одиночку уничтожает «Нант»: красиво закрутил в дальний угол и реализовал пенальти

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Туринский «Ювентус» мощно начал ответный матч Лиги Европы против «Нанта». Уже к 20-й минуте бьянконери силами Анхеля Ди Марии повели со счетом 2:0 (первый матч − 1:1).

Первый мяч, который забил аргентинцем, можно назвать шедевром. Молодой хавбек Николо Фаджоли вовремя совершил отбор на чужой половине и отпасовал Анхелю.

Ди Мария мяч не обрабатывал и в касание по дуге запустил его в дальний угол.

Второй гол у аргентинского вингера родился благодаря его смелости в штрафной. Анхель полез с дриблингом на вратаря, обыграл его и оставался лишь последний защитник Николя Паллуа. Француз сделал подкат, Ди Мария ударил пяткой и рука Паллуа стала шлагбаумом на пути мяча в пустую рамку. Прямая красная карточка и пенальти. Вратарь упал в левый угол, а аргентинец пробел в верхний правый угол.

 

3 комментария

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Marten Lunnar
Ответ Evgeny20
Было бы нелогично Ювентусу отпустить Ди Марию летом. Один из тех, кого в первую очередь следует продлить. В самых важных матчах он всегда решает исход!
И пашет не выпендриваясь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny20
Было бы нелогично Ювентусу отпустить Ди Марию летом. Один из тех, кого в первую очередь следует продлить. В самых важных матчах он всегда решает исход!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
L A
👍👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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