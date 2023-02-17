Туринская Старушка
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Бонуччи назвал своего кумира детства и игроков, которые его впечатлили больше всего

Карлос Тевес Карлос Тевес
Лука Модрич Лука Модрич
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Алессандро Неста Алессандро Неста
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Бонуччи ответил на пару вопросов на Twitch-канале «бьянконери». Делимся самыми яркими цитатами Леонардо.

Игрок, который произвел на него впечатление

«Если отмести Криштиану, что было бы слишком очевидно и банально, я назову Тевеса, он впечатляет как минимум своим спортивным голодом. Как соперник я всегда восхищался Модричем за поэзию, которую он создает, когда играет в футбол. Это что-то сенсационное».

Кумир детства

«Моим кумиром в детстве был Алекс Дель Пьеро, потому что я всегда был «ювентино». Потом я стал брать пример с Алессандро Неста».

Про 19-й номер

«У меня даже есть тату с этим номером. Этот номер посвящен моим детям и жене. Если сложить их даты рождения, получится 19».

Пятисотый матч за «Ювентус»

«Не буду кривить душой, конечно, я думаю о том, что скоро сыграю пятисотый матч за клуб. Уже начал обратный отсчет какое-то время назад. Скажу честно, месяцы вдали от поля были для меня трудными. Та минута игрового времени в матче против «Специи» была для меня очень важна».

Ждете полноценное возвращение Бонуччи в строй?

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