Бонуччи назвал своего кумира детства и игроков, которые его впечатлили больше всего

Бонуччи ответил на пару вопросов на Twitch-канале «бьянконери». Делимся самыми яркими цитатами Леонардо.

Игрок, который произвел на него впечатление

«Если отмести Криштиану, что было бы слишком очевидно и банально, я назову Тевеса, он впечатляет как минимум своим спортивным голодом. Как соперник я всегда восхищался Модричем за поэзию, которую он создает, когда играет в футбол. Это что-то сенсационное».

Кумир детства

«Моим кумиром в детстве был Алекс Дель Пьеро, потому что я всегда был «ювентино». Потом я стал брать пример с Алессандро Неста».

Про 19-й номер

«У меня даже есть тату с этим номером. Этот номер посвящен моим детям и жене. Если сложить их даты рождения, получится 19».

Пятисотый матч за «Ювентус»

«Не буду кривить душой, конечно, я думаю о том, что скоро сыграю пятисотый матч за клуб. Уже начал обратный отсчет какое-то время назад. Скажу честно, месяцы вдали от поля были для меня трудными. Та минута игрового времени в матче против «Специи» была для меня очень важна».

Ждете полноценное возвращение Бонуччи в строй?