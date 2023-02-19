Перин – топ! Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Специи»

В 23-м туре Серии А «Ювентус» отправился в гости к «Специи».

Игра получилась весьма напряженной. Матч начался с желтой карточки – Локателли в центре поля сбил Бурабия. Лишь на 32-й минуте счет был открыт. Костич изящно навесил во вратарскую, где Кин переиграл соперника и отправил мяч в ворота. В концовке тайма игроки «Специи» попытались провести несколько атак, но распечатать ворота Перина так и не смогли.

В начале второй половины встречи Кин мог оформить дубль, но Мойзе не хватило точности. На 66-й минуте Ди Мария сильным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

«Специя» изо всех сил пыталась изменить счет, на 72-й минуте Перину предоставилась возможность похвастаться своими умениями и голкипер сделал симпатичный сейв. Маттиа в целом провел отличный матч, во многом благодаря ему цифры на табло остались прежними.

«Бьянконери» забирают победу.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Специи»

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