Туринская Старушка
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Перин – топ! Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Специи»

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В 23-м туре Серии А «Ювентус» отправился в гости к «Специи».

Игра получилась весьма напряженной. Матч начался с желтой карточки – Локателли в центре поля сбил Бурабия. Лишь на 32-й минуте счет был открыт. Костич изящно навесил во вратарскую, где Кин переиграл соперника и отправил мяч в ворота. В концовке тайма игроки «Специи» попытались провести несколько атак, но распечатать ворота Перина так и не смогли.

В начале второй половины встречи Кин мог оформить дубль, но Мойзе не хватило точности. На 66-й минуте Ди Мария сильным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

«Специя» изо всех сил пыталась изменить счет, на 72-й минуте Перину предоставилась возможность похвастаться своими умениями и голкипер сделал симпатичный сейв. Маттиа в целом провел отличный матч, во многом благодаря ему цифры на табло остались прежними.

«Бьянконери» забирают победу.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Специи» 

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7 комментариев

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Zya
Ответ Сергей Петлин
Убить Аллегри, другого пути нет
😂😂😂 вариант
0
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wojtech66
Перин - просто молодчик, сидит сезон на банке и в такой отличной форме. Цепок, быстр, собран, сконцентрирован в каждом эпизоде. Был бы Щенсны, вряд ли ворота сухими бы остались.
Паредес - главный претендент на Золотой Унитаз.
0
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0
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dmitryGoose
Молодец Ди Мария, наконец-то начал демонстрировать нужный уровень. Я уж и перестал надеяться.

Перин тоже красавец. Жалко, что он не играет чаще.

Но вратаря топ-уровня у Ювентуса нет. Как ими и не являются большинство игроков.
+1
-1
0
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dmitryGoose
Ответ Ринат 77
С основным голкипером Аллегри конечно мудрит, но вопрос вот в чем:как бы опять очки не сняли с тем что юве догоняет зону лч.
Сейчас Дани Алвеса посадят и будет повод!
0
-2
-2
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Сергей Петлин
Ответ Александр Покореев
Что еще нужно сделать Перину, чтобы играть чаще???
Убить Аллегри, другого пути нет
+1
-1
0
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Ринат 77
С основным голкипером Аллегри конечно мудрит, но вопрос вот в чем:как бы опять очки не сняли с тем что юве догоняет зону лч.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Покореев
Что еще нужно сделать Перину, чтобы играть чаще???
+7
-1
+6
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