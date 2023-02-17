Туринская Старушка
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Ди Мария – лучший, Шченсны – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Нанта»

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Ювентус Ювентус
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Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Душан Влахович Душан Влахович
Футбол Футбол

«Ювентус» дома не смог одолеть «Нант» в первом матче плей-офф Лиги Европы. Французские болельщики заполонили узкие итальянские улочки, возможно, именно поддержка фанатов помогла «Нанту» не проиграть, ведь подопечные Аллегри выглядели ярче.

Туринцы с первых минут взяли игру под контроль и уже на 13-й минуте открыли счет. «Бьянконери» разыграли симпатичную комбинацию, Влахович получил передачу от Кьезы и левой ногой отправил мяч в ворота соперника.

Во втором тайме французы дождались своего момента и на 60-й минуте понеслись в контратаку. Бремер попытался остановить наступление соперника, но в самый неудачный момент упал. Как итог – Блас забивает, сравнивая счет.

Уже в добавленное время игра могла перевернуться. Футболист «Нанта» сыграл в штрафной рукой, но арбитр посчитал, что правила нарушил Бремер. Пенальти так и не был назначен.

Итоговый счет – 1:1. Во Франции туринцы должны выложиться на максимум.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Нанта»

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Смотрели встречу? Должен ли был арбитр назначить одиннадцатиметровый в концовке мачта?

2 комментария

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dmitryGoose
Суле 6.8???
Слушайте, да и я бы на 6.5 тогда наиграл🙈🙈
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dmitryGoose
Шчесны-то причём?
Это он на ровном месте споткнулся?

Зато у автора привоза 6.8🤣

Судья - 12/10
+1
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+1
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