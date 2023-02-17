Бремер повторил «финт Джеррарда», а «Нант» воспользовался ошибкой и сравнял счет

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«Ювентус» забил гол в первом тайме и, казалось бы, контролировал матч, но французы дождались своего момента и провели стремительную контратаку от своих ворот до чужих.

Первым пытался спасти положение Леандро Паредес, но его подкат прошел мимо мяча и ног соперника.

Мяч дошел до Мохамеда, который сразу же отправил его на ход Людовику Бласу. Бремер запутался в ногах, потерял координацию и исполнил «финт Джеррарда».

Данило пытался перекрестить траектории, в отчаянии прыгнул в сторону мяча, но игрок «Нанта» вогнал его под перекладину.