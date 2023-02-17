Туринская Старушка
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Бремер повторил «финт Джеррарда», а «Нант» воспользовался ошибкой и сравнял счет

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Ошибка может стоит очень дорого.

«Ювентус» забил гол в первом тайме и, казалось бы, контролировал матч, но французы дождались своего момента и провели стремительную контратаку от своих ворот до чужих.

Первым пытался спасти положение Леандро Паредес, но его подкат прошел мимо мяча и ног соперника.

Мяч дошел до Мохамеда, который сразу же отправил его на ход Людовику Бласу. Бремер запутался в ногах, потерял координацию и исполнил «финт Джеррарда».

Данило пытался перекрестить траектории, в отчаянии прыгнул в сторону мяча, но игрок «Нанта» вогнал его под перекладину.

3 комментария

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wojtech66
Никулин, как главный адвокат Аллегри, всегда найдет виновного в гове.н.ной по существу игре - это все Бремер, если бы не он, разгромили бы Нант в пух и прах 1-0.)
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zugzwang
хехе до великого джирарда ему далеко
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Hasan_072
Финт Джеррарда? Серьезно, финт?)
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