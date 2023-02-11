Туринская Старушка
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Шанс для Бонуччи и Влахович в старте. Вероятный состав «Юве» на игру против «Нанта»

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Завтра старт в плей-офф Лиги Европы.

«Ювентус» готов вернуться к еврокубкам. Осенью клуб вылетел из группы Лиги чемпионов и благодаря третьему месту очутился в плей-офф Лиги Европы, где завтра на своем поле сыграет против французского «Нанта».

Главным судьей матча назначен португальский специалист Жоау Пинейро.

«Ювентус»

Аллегри пока не решил, выпустить ли атакующий трезубец с Кьезой и Ди Марией одновременно в поддержку к Влаховичу, или все-таки вернуться к более расчетливой и проверенной 3-5-2. Такая схема дает возможность провести атакующие замены уже по ходу матча.

Второй вариант кажется более вероятным, поэтому места на флангах займут Костич и Куадрадо. Возможно, что Лео Бонуччи будет готов выйти в старте, что лишит Данило капитанской повязки и места в основе.

«Нант»

«Нант», скорее всего, выберет классическую для себя схему 4-2-3-1, в которой Гессан, Молле и Блас будут поддерживать одинокого форварда Делора. В полузащите Чиривелья составит пару с Матуссами, а в защите выйдут Хаджам, Сантонз, Жиротто и Кастеллетто. Правда, последний под вопросом из-за ранней замены в игре против «Лорьяна». На воротах «Нанта» играет знакомый по «Фиорентине» Альбан Лафон.

Вероятный состав

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