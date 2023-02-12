Туринская Старушка
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Настоящий лидер команды. Рабьо вновь забил и явно напрашивается на продление контракта

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Придется раскошелиться?

«Ювентус» на своем поле принимает «Фиорентину» и после первого тайма бьянконери повели в счете. Гол на счету Адриена Рабьо, чей контракт с клубом закончится в июне 2023 года.

Маттиа Де Шильо пытался прострелить в центр, но его пас отразил один из защитников «Фиорентины».

Мяч оказался у Анхеля Ди Марии, который проводит очередной яркий матч. Аргентинец увидел на дальней штанге свободного Рабьо и сделал в ту зону верховую передачу.

Рабьо пробивал с близкой дистанции головой, Тераччано мяч отбил и казалось, что этот момент войдет в число лучших сейвов как минимум недели. Однако часы у судьи показали, что мяч пересек линию.

1 комментарий

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Виктор Богданов
Вот не знаю , что там проводит Ди Мария. Да, моменты голевые создает, но сколько теряет, какие пасы кривые порой выдает. В целом отвратительная игра команды. Если пас дальше 10 метров - значит потеря мяча. Часть игроков - бесполезные бревна. Смотришь и плачешь под завывания Аллегри у бровки
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