Настоящий лидер команды. Рабьо вновь забил и явно напрашивается на продление контракта

Придется раскошелиться?

«Ювентус» на своем поле принимает «Фиорентину» и после первого тайма бьянконери повели в счете. Гол на счету Адриена Рабьо, чей контракт с клубом закончится в июне 2023 года.

Маттиа Де Шильо пытался прострелить в центр, но его пас отразил один из защитников «Фиорентины».

Мяч оказался у Анхеля Ди Марии, который проводит очередной яркий матч. Аргентинец увидел на дальней штанге свободного Рабьо и сделал в ту зону верховую передачу.

Рабьо пробивал с близкой дистанции головой, Тераччано мяч отбил и казалось, что этот момент войдет в число лучших сейвов как минимум недели. Однако часы у судьи показали, что мяч пересек линию.