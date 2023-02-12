Настоящий лидер команды. Рабьо вновь забил и явно напрашивается на продление контракта
Придется раскошелиться?
«Ювентус» на своем поле принимает «Фиорентину» и после первого тайма бьянконери повели в счете. Гол на счету Адриена Рабьо, чей контракт с клубом закончится в июне 2023 года.
Маттиа Де Шильо пытался прострелить в центр, но его пас отразил один из защитников «Фиорентины».
Мяч оказался у Анхеля Ди Марии, который проводит очередной яркий матч. Аргентинец увидел на дальней штанге свободного Рабьо и сделал в ту зону верховую передачу.
Рабьо пробивал с близкой дистанции головой, Тераччано мяч отбил и казалось, что этот момент войдет в число лучших сейвов как минимум недели. Однако часы у судьи показали, что мяч пересек линию.
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