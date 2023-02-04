Влахович – топ! Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Салернитаны»

В 21-м туре Серии А «Ювентус» отправился в гости к «Салернитане».

И хоть для «бьянконери» матч начался тяжело, в итоге подопечные Аллегри сумели наладить свою игру. На 26-й минуте в ворота «Салернитаны» был назначен пенальти, к точке подошел Влахович. После удара Душана мяч от штанги отрикошетил в сетку ворот Очоа.

В концовке первого тайма серб неудачно пробил, но его удар превратился в ассист! Костич оперативно среагировал и, сумев переиграть голкипера «Салернитаны», увеличил преимущество своей команды.

Через две минуты после начала второй половины встречи Влахович оформил дубль. После передачи Фаджоли Душан метко прострелил в угол ворот соперника. «Юве» мог забивать больше. В концовке опасный момент был у Кина, но Мойзе попал в штангу после передачи Кьезы. Кстати, Федерико после выхода на поле показал классную игру.

Но счет остался прежним. Подопечные Аллегри громят соперника, забив три безответных мяча.

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