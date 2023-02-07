Туринская Старушка
Блог

С Кьезой, но без Погба. Заявка «Ювентуса» на матч с «Салернитаной»

Клубы
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Ювентус Ювентус
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Душан Влахович Душан Влахович
Поль Погба Поль Погба
Футбол Футбол

Сегодня «Ювентус» отправится в гости к «Салернитане», чтобы сыграть матч в Серии А.

Массимилиано Аллегри определился с заявкой, куда включил 21 футболиста, среди которых Федерико Кьеза, Душан Влахович и Анхель Ди Мария.

Поль Погба выбыл из состава после перенесенного рецидива. То же самое касается и Леандро Паредеса, который пропустит поездку. «Ювентусу» также не смогут помочь Кайо Жорже, Аркадиуш Милик и капитан команды Леонардо Бонуччи.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Гусев
а че, Погба еще в Юве?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий