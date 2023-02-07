С Кьезой, но без Погба. Заявка «Ювентуса» на матч с «Салернитаной»

Сегодня «Ювентус» отправится в гости к «Салернитане», чтобы сыграть матч в Серии А.

Массимилиано Аллегри определился с заявкой, куда включил 21 футболиста, среди которых Федерико Кьеза, Душан Влахович и Анхель Ди Мария.

Поль Погба выбыл из состава после перенесенного рецидива. То же самое касается и Леандро Паредеса, который пропустит поездку. «Ювентусу» также не смогут помочь Кайо Жорже, Аркадиуш Милик и капитан команды Леонардо Бонуччи.