Круче Мбаппе: Филип Костич в топе CIES по ключевым показателям

Международный центр спортивных исследований СIES опубликовал список лучших футболистов в плане передач и дрибблинга: представитель «Ювентуса» Филип Костич занял четвертое место в рейтинге, уступив Усману Дембеле («Барселона»), Винисиусу («Реал Мадрид») и Кевину де Брюйне («МанСити»).

Костич оказался лучше Рафы Леау («Милан»), который занял пятую строчку, и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), француз стал только седьмым.

Вот, как выглядит топ-10 по версии CIES:

Усман Дембеле, «Барселона»

Винисиус, «Реал Мадрид»

Кевин де Брюйне, «МанСити»

Филип Костич, «Ювентус»

Рафаэл Леау, «Милан»

Кингсли Коман, «Бавария»

Килиан Мбаппе, «ПСЖ»

Себастьян Вилья, «Бока Хуниорс»

Коди Гакпо, «Ливерпуль»

Фил Фоден, «МанСити»

Филип Костич является одним из самых полезных игроков «Ювентуса». Он стал автором 1 гола и 7 ассистов в 29 матчах ща клуб.