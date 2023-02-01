Туринская Старушка
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Сыграет ли Погба против «Лацио»? Аллегри дал ответ

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В 1/4 Кубка Италии «Ювентус» примет в гостях столичный «Лацио». В преддверии матча главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри провел пресс-конференцию. Смотрим на главные заявления коуча.

О выборе команды на игру с «Лацио»

«Я определю состав завтра утром. Помимо Бонуччи, единственным игроком, который не сможет выйти на поле, является Погба. Поль испытывает небольшой мышечный дискомфорт. Необходимо проявить немного терпения, ему нужно перезагрузить двигатель, на это потребуется время. То же самое с Кьезой. Влахович должен выйти в старте. Что насчет Куадрадо? Он в порядке».

О поражении в матче против «Монцы»

«В прошлое воскресенье против «Монцы» вся команда показала плохой результат. Я сделал три замены в перерыве, и наша игра немного улучшилась. Но мы должны сохранять концентрацию, потому что вычет 15-ти очков не должен стать нашим оправданием, клуб позаботится о том, чтобы защитить себя от обвинений».

Как считаете, когда Погба наконец сыграет за «Юве»? Вы вообще ждете его возвращения на поле?

2 комментария

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Bruh Obama
Это Погба ещё легко отделался, если бы с Монцей вышел, то на месяц лёг
+1
0
+1
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Дмитрий Мороз
Терпение - это то, чего у болельщиков Ювентуса предостаточно. Видя эту убогую игру, не сжечь стадион, очень крепкие нервы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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