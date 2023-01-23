Телеканал Sky заволновался из-за роста отмены подписок. Так фанаты «Юве» отреагировали на лишение клуба очков

Решили бить по карманам каналов, которые показывают Серию А.

После того, как Апелляционный суд FIGC лишил «Ювентус» пятнадцати очков, болельщики клуба решили нанести ответный удар по лиге. В частности некоторые предложили организовать кампанию по отмене подписок на два телеканала, которые показывают Серию А − DAZN и Sky.

В социальных сетях стали появляться изображения и видео, на которых болельщики «Юве» показывают, что отменяют действующие подписки на телеканалы. По последним данным, которые нуждаются в проверке, уже расторгнуто 450 тысяч контрактов с тенденцией роста на 13% в день.

Пользователь с ником Colpo Gobbo выложил занимательное видео, на котором видно, что Sky всерьез усложнил процедуру отмены подписки. Появился опрос, в котором прямо интересуются о причинах такого решения пользователя. Очевидно, что телеканал решил собрать данные, чтобы... А здесь могут быть разные варианты. Один из них: обратиться после к Серии А.

Один из вопросов при отмене подписки звучит так: повлиял ли на решение отменить подписку недавний штраф, наложенный на бьянконери:

Похоже, что телеканал пытается ограничить свой ущерб. По слухам у вещателей есть определенная паника, ведь они теряют деньги. Возможно, что в скором времени телеканалы начнут придумывать способы, чтобы все-таки удержать пользователей.