Туринская Старушка
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📹Ассит Погба и гол Влаховича: шикарный тандем, пусть пока только на тренировке

Ювентус Ювентус
Поль Погба Поль Погба
Душан Влахович Душан Влахович
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Футбол Футбол

«Ювентус» в социальных сетях поделился видео подготовки команды к матчу с «Монцей», который состоится 29 января. Приятно увидеть ассист Поля Погба, который Душан Влахович превратил в красивый гол.

Болельщики оценили звездный дуэт:

💭«Ассист Погба и гол Влаховича – даже не верится».

💭«Я не знаю, в какой вселенной я очутился, как вернуться в реальность?».

💭«Боже, сейчас заплачу…два моих видения».

💭«Какой дуэт для Серии В в следующем сезоне».

💭«Аллегри, выпускай их в воскресенье, так у нас есть шанс победить».

💭«Наконец-то, парни! Жду не дождусь увидеть вас вместе на поле».

«Ювентус» рассчитывает на победу в матче с «Монцей», которая вселила бы в команду Аллегри уверенность перед четвертьфиналом Кубка Италии с «Лацио».

 

4 комментария

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Halicarnassus
Парням нужно брать ЛЕ , и доказывать свою проф пригодность , особенно это касается Погба !
+1
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Raybar
Ассит?
0
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i am better
тоже самое будет повторяется на протяжении всего сезона и в финале лиги Европы ☝️
+1
-1
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FinoAllaFine FJ
Все впереди, ждем отмены решения. Уже все адекватные понимают что за шляпа творится, прокурор явно под наркотиками, которые были выращены на фазенде у Моратти
+1
-1
0
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