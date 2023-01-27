📹Ассит Погба и гол Влаховича: шикарный тандем, пусть пока только на тренировке

«Ювентус» в социальных сетях поделился видео подготовки команды к матчу с «Монцей», который состоится 29 января. Приятно увидеть ассист Поля Погба, который Душан Влахович превратил в красивый гол.

Болельщики оценили звездный дуэт:

💭«Ассист Погба и гол Влаховича – даже не верится».

💭«Я не знаю, в какой вселенной я очутился, как вернуться в реальность?».

💭«Боже, сейчас заплачу…два моих видения».

💭«Какой дуэт для Серии В в следующем сезоне».

💭«Аллегри, выпускай их в воскресенье, так у нас есть шанс победить».

💭«Наконец-то, парни! Жду не дождусь увидеть вас вместе на поле».

«Ювентус» рассчитывает на победу в матче с «Монцей», которая вселила бы в команду Аллегри уверенность перед четвертьфиналом Кубка Италии с «Лацио».