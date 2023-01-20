Фанатов «Ювентуса» взбесили слова прокурора о наказании для клуба. С «бьянконери» требуют снять девять очков

«Ювентус» влип в неприятную историю с финансовыми махинациями.

Прокуратура Федерации футбола Италии считает необходимым отстранить от руководства клубами Фабио Паратичи, Андреа Аньелли, Павла Недведа, а также Паоло Гаримберти и Маурицио Арривабене.

Кроме того, обвинение требует снять с «Ювентуса» девять очков. Прокурор заявил, что наказание должно быть достаточно эффективным, поэтому у «бьянконери» необходимо забрать именно девять очков:

«Наказание должно быть ощутимым. Потому в турнирной таблице «Ювентус» должен финишировать позади «Ромы» и за пределами зоны еврокубков».

Болельщики туринского клуба считают такое решение чудовищно несправедливым. Своими эмоциями фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Я, конечно, уже привык к тому, что наш клуб вечно попадает в неприятности, но такое решение властей – позор и клоунада».

💭 «Серьезно? Позади «Ромы»? Как такое может говорить должностное лицо? Это, черт возьми, откровенный фаворитизм».

💭 «Отлично. Считаю, что теперь «Ювентус» не должен отпускать своих игроков в сборную. Им пора вспомнить, что команда побеждала в международных соревнованиях исключительно благодаря футболистам «Юве». А как дела у команд из Милана? Прокуратуры в других городах вообще работают? Я не понимаю, почему «Ювентус» вечно оказывается крайним».

💭 «Они, видимо, считают, что «Ювентус» – главное зло Италии. А куда из процесса делся «Наполи»? А «Интер» и «Милан» разве не оправдали по аналогичным процессам? Пришло время положить этому конец!»

💭 «Меня достало, что в этой лиге «Ювентус» постоянно пытаются задушить. Теперь я убежден, что клубу необходимо присоединиться к Суперлиге».

💭 «План федерации очевиден. Ей нужны две миланские команды и один римский клуб в тройке претендентов на титул. Одним решением они удовлетворят всех, включая Чеферина. Он ведь так сильно хотел отомстить Аньелли за Суперлигу. Эти сволочи убивают футбол».

💭 «Этот прокурор – настоящий преступник! Он не может исполнять свой долг. Да он ведь просто ненавидит «Ювентус» и пользуется своим положением, чтобы навредить команде. Он хуже, чем мафиози».

А что вы думаете о решении прокуратуры? Делитесь своим мнением в комментариях.