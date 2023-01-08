От Ди Марии до Влаховича: новости о состоянии игроков перед матчем с «Наполи»

Несмотря на победу в последних восьми матчах Серии А, «Ювентус» все еще рискует проиграть в гонке за скудетто, если в пятницу потерпит поражение от «Наполи». Массимилиано Аллегри надеется, что как можно больше основных игроков его команды смогут принять участие в матче.

IlBianconero сообщает последние новости о состоянии игроков «Ювентуса»:

Капитан команды Леонардо Бонуччи должен пройти дополнительно обследование на этой неделе, чтобы медицинский штаб убедился в его выздоровлении. Но пока есть ощущение, что он не сможет поехать на юг Италии.

Анхель Ди Мария будет доступен во время матча с «Наполи» несмотря на удар, полученный в противостоянии с «Удинезе».

Душан Влахович пока восстанавливается после травмы паха, игрок все еще не избавился от боли, которая преследует его последние несколько месяцев. Ожидается, что он останется в Турине 13 января.

Маттиа Де Шильо отсутствовал в течение довольно долгого времени, но может вернуться на поле в матче с «Наполи». Все будет зависеть от его состояния на тренировках в ближайшие несколько дней.

Наконец, Поль Погба восстанавливается, но он точно не успеет подготовиться к встрече с «Наполи».