Федерико Бернардески: «Рабьо всегда несправедливо критиковали»

Федерико Бернардески раскритиковал болельщиков, которые несправедливо ругают игроков «Ювентуса» и могут потерять Адриена Рабьо в конце сезона.

Француз в клубе с 2019 года и до старта текущего сезона постоянно подвергался жесткой критике.

Массимилиано Аллегри всегда видел в Рабьо профессионала и делал на него ставку, несмотря на мнение фанатов и экспертов.

В этом сезоне Адриен – лучший игрок в составе «Ювентуса» и прекрасно проявил себя на чемпионате мира. Федерико Бернардески заявил, что всегда видел во французе первоклассного полузащитника.

«Рабьо всегда несправедливо критиковали вне клуба, но если бы его видели на тренировках, с командой, как видел его я, играя с ним 4 года, никто бы не стал его критиковать. Возможно, мы должны научить болельщиков лучше понимать то, как анализируют игрока. 4-5 неудачных матчей недостаточно, чтобы сказать, что сезон провален из-за него. Если у футболиста есть мастерство, то оно всегда проявляется в нужный момент», - цитирует Бернардески Calciomercato.