«Ювентус» – рекордсмен среди клубов по количеству чемпионов мира. В истории «бьянконери» таких было 27!
Аргентина одолела Францию в финале Мундиаля.
Кубок мира над головой подняли два игрока «Ювентуса» – Леандро Паредес и Анхель Ди Мария. Таким образом «Юве» остался клубом с наибольшим количеством футболистов, когда-либо выигрывавших ЧМ.
При этом если бы Франция стала чемпионом мира, то «Бавария» переместилась бы на первую строчку рейтинга. Ведь до ЧМ-22 у мюнхенцев было всего на одного игрока-чемпиона меньше, а в команде Дешама было четыре представителя немецкого Рекордмайстера.
Но Аргентина стала победительницей турнира. Теперь список самых представительных команд в истории ЧМ выглядит так:
1. «Ювентус» – 27 игроков;
2. «Бавария» – 24 игроков;
3. «Интер» – 20 игроков;
4. «Рома» – 16 игроков;
5. «Пеньяроль» – 14 игроков;
6. «Насьональ» – 13 игроков;
7. «Сантос» – 11 игроков;
8. «Реал Мадрид» – 11 игроков;
9. «Милан» – 10 игроков;
10. «Барселона» – 9 игроков.
Солидный результат?
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