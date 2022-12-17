«Ювентус» – рекордсмен среди клубов по количеству чемпионов мира. В истории «бьянконери» таких было 27!

Аргентина одолела Францию в финале Мундиаля.

Кубок мира над головой подняли два игрока «Ювентуса» – Леандро Паредес и Анхель Ди Мария. Таким образом «Юве» остался клубом с наибольшим количеством футболистов, когда-либо выигрывавших ЧМ.

При этом если бы Франция стала чемпионом мира, то «Бавария» переместилась бы на первую строчку рейтинга. Ведь до ЧМ-22 у мюнхенцев было всего на одного игрока-чемпиона меньше, а в команде Дешама было четыре представителя немецкого Рекордмайстера.

Но Аргентина стала победительницей турнира. Теперь список самых представительных команд в истории ЧМ выглядит так:

1. «Ювентус» – 27 игроков;

2. «Бавария» – 24 игроков;

3. «Интер» – 20 игроков;

4. «Рома» – 16 игроков;

5. «Пеньяроль» – 14 игроков;

6. «Насьональ» – 13 игроков;

7. «Сантос» – 11 игроков;

8. «Реал Мадрид» – 11 игроков;

9. «Милан» – 10 игроков;

10. «Барселона» – 9 игроков.

Солидный результат?