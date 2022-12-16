Туринская Старушка
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📸 Попало в трансляцию: Трезеге смотрит финал ЧМ в необычной компании

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В драматичном финале чемпионата мира Франция бьется с Аргентиной.

За игрой с трибун наблюдал лучший иностранный бомбардир в истории «Ювентуса» – Давид Трезеге.

Но болельщиков «бьянконери» больше удивит то, в чьей компании чемпион мира 1998 года и победитель Евро 2000 смотрел матч. Рядом с Трезеге сидел Поль Погба! 

Погба не успел вернуться в строй после травмы и не поехал с командой Дешама на ЧМ. Да и в Турине француз не играет, процесс его восстановления движется слишком медленно и сложно.

Остается надеяться, что во время перелета в Катар Поль не повредил себе еще что-нибудь. 

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