«Мы гордимся нашим успехом». Рабьо доволен сборной Франции, а болельщики «Юве» - игрой полузащитника на ЧМ

Если сборная Марокко удивила весь мир выходом в полуфинал турнира в Катаре, то от французов, как от одних из фаворитов чемпионата, меньшего никто и не ждал.

Подопечные Дидье Дешама одолели сборную Англии в четвертьфинале чемпионата мира (2:1). По голу в свой актив записали Орельен Тчуамени и Оливье Жиру, в составе англичан отличился Харри Кейн.

Болельщикам «Ювентуса» особенно приятно наблюдать за успехами французов, поскольку в составе команды блистает полузащитник туринского клуба Адриен Рабьо.

Футболист отыграл весь матч против англичан, продемонстрировав отличную статистику:

Касания 57

Точность передач 32/41 (78%)

Навесы (точность) 1 (1)

Удары в створ ворот 1

Попытки дриблинга (Успешные) 1 (1)

Воздушные поединки (выиграл) 6 (4)

Блокирование ударов 1

Перехваты 2

Отбор мяча 0

Обыграны с дриблинга 2

27-летний футболист гордится достижением своей команды и уже готовится к предстоящей игре с Марокко.

«Это был сложный, но отличный матч», - говорил Рабьо после финального свистка.

«Мы все силы оставили на поле. Мы очень счастливы, что победили, мы хотим дойти до финала. Мы гордимся нашим успехом, но сейчас нужно сосредоточиться на полуфинале с Марокко».