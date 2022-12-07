📹 Хет-трик Кина и дубль Кьезы: «Ювентус» готовится к возобновлению сезона

На этой неделе после перерыва игроки «Ювентуса» возобновили тренировки в Континасса. Массимилиано Аллегри начал работать с футболистами, которые не поехали на чемпионат мира в Катаре.

В отсутствии большинства игроков первой команды к тренировкам присоединились талантливые представители молодежки до 19 лет.

В субботу «Ювентус» провел заключительное занятие на неделе, поэтому Аллегри принял решение устроить матч в 45 минут, разделив футболистов на две команды, в каждой из которых были и юные, и опытные игроки.

Мойзе Кин стал настоящей звездой тренировки, оформив хет-трик, а Луис Хаса забил четвёртый гол, закрепив счет 4:2. В проигравшей команде атаку возглавлял Федерико Кьеза, сделавший дубль.

«Ювентус» поделился видео с тренировки: