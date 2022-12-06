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«Он ключевой игрок для нас». Ибраима Конате высоко оценил влияние Адриена Рабьо на сборную Франции на ЧМ

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Звезда «Ювентуса» Адриен Рабьо стал одним из важнейших игроков сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Полузащитник также играет важнейшую роль в команде Массимилиано Аллегри в этом сезоне, блистая в Серии А и европейских турнирах.

Защитник «Ливерпуля» и французской национальной команды Ибраима Конате подтвердил влияние футболиста:

«Рабьо? Я не был с ним знаком до чемпионата мира, никогда не был с ним в команде. Он общается со всеми, он ключевой игрок для нас в этом турнире. Адриен очень помогает сборной и в атаке, и в обороне», - цитирует Конате Calciomercato.

Летом Рабьо может покинуть «Ювентус», поскольку отказывается продлевать контракт с клубом.

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