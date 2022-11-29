«Я хочу защитить свое честное имя». Душан Влахович опроверг слухи о романе с женой вратаря сборной Сербии

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович Влахович опроверг слухи о том, что у него роман с женой товарища по сборной Сербии Предрага Райковича Анной Чакич.

Влахович неожиданно сыграл в составе национальной команды на чемпионате мира только полчаса, сразу появились слухи, что причина этого – интрижка с Чакич.

Душан Влахович резко опроверг слухи во время пресс-конференции:

«Я сожалею, что вынужден начать пресс-конференцию на чемпионате мира таким образом, то я должен сделать заявление, потому что мое имя впутали в абсурдную историю», - начал серб.

«Видимо кому-то скучно или нечем заняться, но такие слухи работают против интересов национальной команды в такой важный момент».

«Мы едины, как никогда и атмосфера в команде великолепная. Эти истории – смешны, я просто хочу защитить свое честное имя, при необходимости я обращусь в суд. Уже не в первый раз со мной происходит подобное, я надеялся, что люди поддержат команду перед важным матчем, а вместо этого мы разбираемся с этой ситуацией».

«Подобные слухи исходят от людей с пустым резюме, которые ничего не добились, но лишнего внимания за счет моего имени они не получат».

Чакич также ответила на слухи, написав в социальных сетях:

«Мы переживали ситуации и похуже, поверьте мне. Спасибо всем журналистам, которые проигнорировали меня и ничего не опубликовали о состоянии здоровья Тадия, а люди, которые считают, что лучше всего напасть на раненого льва, немного увлеклись, потому что стая защищает его! Спасибо!».