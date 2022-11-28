Туринская Старушка
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📸 Ди Мария почти забил прямым ударом с углового. Шченсны спас ворота и похвалил партнера по «Юве»

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Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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Аргентина и Польша сражаются за выход в плей-офф чемпионата мира.

Фанаты «Ювентуса» пристально следят за противостоянием игроков своего любимого клуба. Ди Мария и Шченсны подарили фанатам очень яркий эпизод еще в первом тайме встречи.

На 33-й минуте Ди Мария практически сумел забить прямым ударом с углового. Но на воротах стоял Войчех. Он блестяще парировал удар своего партнера по «Ювентусу». 

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После Шченсны похвалил шокированного Ди Марию за действительно классный удар

Очень здорово проявили себя в этом эпизоде игроки «бьянконери».

Как вам игра футболистов «Ювентуса» в матче между Польшей и Аргентиной? 

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