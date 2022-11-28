📸 Ди Мария почти забил прямым ударом с углового. Шченсны спас ворота и похвалил партнера по «Юве»

Аргентина и Польша сражаются за выход в плей-офф чемпионата мира.

Фанаты «Ювентуса» пристально следят за противостоянием игроков своего любимого клуба. Ди Мария и Шченсны подарили фанатам очень яркий эпизод еще в первом тайме встречи.

На 33-й минуте Ди Мария практически сумел забить прямым ударом с углового. Но на воротах стоял Войчех. Он блестяще парировал удар своего партнера по «Ювентусу».

После Шченсны похвалил шокированного Ди Марию за действительно классный удар

Очень здорово проявили себя в этом эпизоде игроки «бьянконери».

Как вам игра футболистов «Ювентуса» в матче между Польшей и Аргентиной?