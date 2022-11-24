«Я его обманул». Войчех Шченсны объяснил, как отразил пенальти в матче Польша-Саудовская Аравия

Войчех Шченсны кое-что знает о том, как отразить пенальти. В прошлом сезоне ему удалось сделать это дважды в составе «Ювенутса» в матче с «Ромой», а также против «Сампдории».

Вчера 32-летний голкипер снова совершил подвиг и помог сборной Польше одержать победу над Саудовской Аравией (2:0), парировав удар Салема Аль-Досари.

После игры Шченсны объяснил технику сэйва. Он признался, что изучал соперника перед матчем, поэтому решил обмануть своего визави.

«Мы изучали, как Аль-Досари бьет пенальти. Я знал, что он ждет и смотрит, что я буду делать перед ударом. Поэтому я сделал обманное движение влево, а потом двинулся вправо – именно туда он и бил», - цитирует голкипера IlBianconero.

«Добивание Аль-Брейка было более сложной задачей, хотя гол и отменили бы, потому что он слишком рано вошел в штрафную».

На сегодняшний день Польша возглавляет группу С и сыграет с Аргентиной в ближайшую среду.