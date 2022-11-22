«Юве» не стоило подписывать меня». Дани Алвес объяснил, почему не заиграл в Турине

Дани Алвес является самым титулованным игроком в истории и остается одним из лучших правых защитников.

39-летний Алвес продолжает карьеру и сейчас находится в расположении сборной Бразилии в Катаре.

Бразилец выступал за «Ювентус» в сезоне 2016/17. Однако, его сотрудничество с туринским клубом получилось не очень удачным. Алвес объяснил причину.

«Всегда все зависит от команды, в которой ты играешь. Нет смысла ставить в «Барселону» очень оборонительного футболиста и наоборот – атакующему защитнику не место в команде, которая предпочитает играть от обороны. Как пример – я в «Юве».

«Ювентус» по своей структуре строится от обороны. Я давил, но в итоге все закончилось конфликтом с идеологией команды. Именно поэтому я играл не так много, как хотел бы. «Юве» не стоило подписывать меня – нужно уметь выбирать игроков, которые нужны команде», - цитирует Алвеса Calciomercatoweb.